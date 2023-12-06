Глава Минобороны Германии о помощи Украине: поставляем, что можем

Министр обороны Германии Борис Писториус признал задержки с поставками оружия в Украину, но заверил, что мощности будут увеличены как можно скорее.

"Сейчас у нас есть проблема: хорошо известно, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо", - сказал он в программе немецкого телеканала во вторник, 5 декабря.

По словам Писториуса, это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны. Однако оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", подчеркнул министр. "Это вопрос темпа, а на темп нельзя бесконечно влиять", - указал он, добавив, что требуется время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы затем иметь возможность производить быстро и бесперебойно.