Глава Минэнерго Украины опасается ядерного инцидента на ЗАЭС

В результате российских обстрелов утром 4 апреля отключилась воздушная линия электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы. Нарушение работы ЛЭП "в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации", заявили украинской компании "Энергоатом". Как указали в компании, в данный момент крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только через одну линию электропередачи ВЛ-750кВ "Днепропетровская", которая была восстановлена после крупнейшей российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 22 марта. В случае ее отключения Запорожской АЭС грозит очередное полное обесточивание - ситуация, при которой возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки.