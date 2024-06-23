Глава МИД Вьетнама: США - наш „стратегический партнер“

РФ и Вьетнам расширят оборонное сотрудничество

Прездиент РФ Владимир Путин 20 июня встретился в Ханое с президентом Вьетнама То Ламом и лидером Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом. По итогам визита были подписаны более десятка соглашений о двустороннем сотрудничестве в области образования, медицины, энергетики, а также обороны .

„Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений“ и не направлено против третьих стран, подчеркнули стороны. Цель такого партнерства - содействие „обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом“, говорится также в документе, который цитирует ТАСС.