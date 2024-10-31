Глава МИД Венгрии встретился в Беларуси с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Беларусь для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности. „Мы не единственные в Европе, кто считает, что нам следует вернуться к евразийскому сотрудничеству, но мы единственные, кто имеет достаточно смелости, чтобы заявить об этом открыто“, - заявил Сийярто на своей странице в Facebook в четверг, 31 октября.