Глава МИД Венгрии приедет в Украину на встречу с Кулебой

Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в целях продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений, рассказали в МИД .

Напомню, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает отношения с российским лидером Путиным, выступал против решения о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, которое в итоге приняли без него. Также он блокирует выделение помощи Украине на 50 млрд евро. Лидеры ЕС снова соберутся 1 февраля, чтобы рассмотреть этот вопрос.