Глава МИД Украины уверен в получении Киевом ракет Taurus

Кулеба напомнил, что до сих пор любая дискуссия о поставках Украине новых видов вооружений начиналась с отказа, правительство ФРГ колебалось и перед тем, как передать Киеву танки Leopard. Украина официально запросила у Германии ракеты Taurus с дальностью в 500 км в мае 2023 года, чтобы иметь возможность наносить удары по военным целям далеко за линией фронта.

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия пока не будет поставлять Киеву эти ракеты. Это вызвано опасениями, что Киев может использовать ракеты Taurus для ударов по территории России. На нынешней Мюнхенской конференции Шольц уклонился от ответа на вопрос о том, намерен ли он все же одобрить поставки Taurus Украине. Он лишь заверил, что Германия всегда будет делать достаточно, чтобы оказывать поддержку Киеву.

Германия усиливает поддержку Украины