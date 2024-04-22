Глава МИД Швеции: ЕС может запретить поставки СПГ из России

Новый пакет санкций также будет включать меры по сдерживанию российского "теневого флота", добавил Биллстрём.

ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов. Трубопроводный газ и СПГ запрет не затронул. Однако поставки значительно сократились после начала боевых действий в Украине и взрывов на "Северных потоках".

Эмбарго на поставки российского газа не вошёл в предыдущий пакет санкций, поскольку среди стран ЕС нет согласия по этом вопросу. В частности Австрия и Венгрия, по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российского газа.