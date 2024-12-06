Глава МИД России прилетел на Мальту. А как же санкции Евросоюза?

Только после того, как принимающая страна подтвердит запрос, прессе сообщают, что министр поедет на мероприятие. „То есть, условно, если, например, Французская республика пригласит сама любое высшее должностное лицо, например, на открытие Нотр-Дама, это значит, что в этом приглашении уже будут эти самые гарантии привилегии иммунитетов и это значит, что принимающая сторона действительно примет, а потом через тот срок, который указан в приглашении, беспрепятственно выпустит такое лицо“, — поясняет Гландин.