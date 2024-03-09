Глава МИД Польши не против отправки войск НАТО в Украину

После выступления президента Франции идею отправки своих войск в Украину отвергли многие страны Запада, в том числе Германия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Испания, Италия и Чехия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что у альянса нет планов отправки войск в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал прекратить дебаты по этому вопросу, а его финский коллега Антти Хяккянен особо выделил необходимость сосредоточиться на поставке Киеву вооружений, боеприпасов и денег. В то же время в поддержку позиции президента Франции высказались Литва и Латвия.