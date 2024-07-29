Глава МИД Израиля ответил на угрозы президента Турции

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях возможного вторжения в Израиль. „Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там (в Ираке. - Ред.) произошло и чем все закончилось“, - написал Кац в соцсети Х поздно вечером воскресенья, 28 июля, иллюстрировав свое сообщение фотоколлажем действующего турецкого лидера и бывшего президента Ирака.

Несколькими часами ранее турецкий президент заявил, что Турция может „войти“ в Израиль, как она уже делала в прошлом с другими странами и территориями. Эрдоган не уточнил, какого рода вмешательство он предлагает. „Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи“ с Палестинской национальной автономией, заявил он на собрании своей правящей Партии справедливости и развития в городе Ризе. „Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. - Ред.)“, - указал турецкий лидер. „Нет причин, по которым мы не можем этого сделать... Мы должны быть сильными, чтобы иметь возможность предпринять эти шаги“, - добавил позже глава Турции в телевизионном обращении.