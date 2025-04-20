Глава МИД Израиля опроверг готовность ударить по Ирану

Руководство Израиля не приняло окончательного решения об ударах по ядерным объектам Ирана. С такими словами в интервью британской газете The Daily Telegraph в субботу, 19 апреля, выступил глава МИД Израиля Гидеон Саар.
Саар: Не помню о таком решении
Ранее о готовности ЦАХАЛ атаковать ядерные объекты Ирана писали со ссылкой на источники международные СМИ, среди которых агентство Reuters и американская газета The New York Times. По их данным, США якобы отказались поддержать этот шаг Израиля.
„Я член военно-политического кабинета Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении, - сказал Саар. - Не думаю, что такое решение было принято. Но Израиль привержен цели не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатическим путем, то он приемлем“.
Израиль призывает не доверять Ирану
19 апреля в Риме завершился второй раунд непрямых переговоров США и Ирана о ядерной программе Тегерана. Стороны договорились продолжить обсуждения 26 апреля. „Переговоры продвигаются хорошо“, - сказал глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
Саар призвал не доверять Тегерану. „Иран всегда насмехался над своими международными обязательствами. Не исключаю, что они попытаются добиться каких-либо частичных соглашений, чтобы избежать необходимого решения“, - сказал израильский дипломат.
„Иран находится в положении относительной слабости. И это следует использовать для достижения цели, а не чтобы дать Ирану сбежать ради удобства. Не чтобы тратить время, пока обстоятельства не изменятся“, - добавил Саар.
„Мы видели, как Иран помогает России во время войны в Украине оружием, беспилотниками и разведкой“, - продолжил он. Дипломат предупредил о „большой опасности“, если позволить „самому экстремистскому режиму в мире иметь самое опасное оружие в мире“. „Ракеты Ирана сегодня способны достичь Европы“, - напомнил глава МИД Израиля.