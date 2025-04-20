Глава МИД Израиля опроверг готовность ударить по Ирану

Руководство Израиля не приняло окончательного решения об ударах по ядерным объектам Ирана . С такими словами в интервью британской газете The Daily Telegraph в субботу, 19 апреля, выступил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

Саар: Не помню о таком решении

Ранее о готовности ЦАХАЛ атаковать ядерные объекты Ирана писали со ссылкой на источники международные СМИ, среди которых агентство Reuters и американская газета The New York Times . По их данным, США якобы отказались поддержать этот шаг Израиля.

„Я член военно-политического кабинета Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении, - сказал Саар. - Не думаю, что такое решение было принято. Но Израиль привержен цели не дать Ирану заполучить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатическим путем, то он приемлем“.