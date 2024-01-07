Глава МИД Италии заявил, что ЕС должен иметь единого президента и собственную армию

Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Stampa, которое приводит Reuters.

Таяни сказал, что более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии "Вперед, Италия".

"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для того, чтобы иметь эффективную европейскую внешнюю политику", – сказал итальянский министр.

Таяни также заявил, что ЕС должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.