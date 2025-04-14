Глава МИД Ирана Арагчи отправится с визитом в Москву

Как сообщали американские СМИ, на переговорах Уиткофф не требовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, а вместо этого предложил, чтобы страна не использовала имеющийся у нее материал как оружие. В свою очередь Иран потребовал от США смягчить санкции , связанные с атомным сектором Ирана, предоставить доступ к миллиардам долларов замороженных иранских активов, а также прекратить давление на китайских покупателей иранской нефти.