Глава МИД Ирана Арагчи отправится с визитом в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправится в Россию, чтобы обсудить, в частности, прошедшие переговоры с США о ядерной программе Тегерана. Арагчи прибудет в Москву в конце недели, сообщил представитель МИД Ирана в понедельник, 14 апреля.
Поездка в Москву „будет использована для обсуждения последних событий, связанных с переговорами в Маскате“, говорится в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
В марте агентство Bloomberg сообщало, что Россия согласилась помочь Вашингтону в коммуникации с Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой Исламской Республики и ее поддержкой антиамериканских группировок в регионе.
Переговоры между Ираном и США в Омане
12 апреля в столице Омана Маскате состоялись первые непрямые переговоры между Ираном и США о ядерной программе Тегерана. Американскую сторону в них представлял спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую - глава МИД страны Аббас Арагчи. Посредником в переговорах выступил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.
По словам Уиткоффа, переговоры прошли „очень позитивно и конструктивно“. Арагчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и „основанной на взаимном уважении“.
Как сообщали американские СМИ, на переговорах Уиткофф не требовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана, а вместо этого предложил, чтобы страна не использовала имеющийся у нее материал как оружие. В свою очередь Иран потребовал от США смягчить санкции, связанные с атомным сектором Ирана, предоставить доступ к миллиардам долларов замороженных иранских активов, а также прекратить давление на китайских покупателей иранской нефти.