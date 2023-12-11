Глава МИД Германии против "замораживания" войны в Украине

По словам министра, заявления Путина дают понять, что для него речь идет не только о регионах на востоке Украины, "а о подчинении всей страны и ее людей".

"Поэтому "замораживание" конфликта означало бы не только отказ Украины от оккупированной части своей территории и от живущих там людей, но распространение на всю территорию страны непрекращающегося насилия со стороны России, обстрелов беспилотниками Киева, Одессы или Херсона. "Замораживание" означало бы лишение Украины день за днем суверенитета и идентичности. А еще это означало бы, что российская угроза для безопасности Европы сохранится", - аргументирует Бербок.

Кроме того, в случае "замораживания" конфликта у президента РФ Владимира Путина была бы стратегическая возможность восстановить военные силы РФ и рано или поздно начать действовать еще более жестко, возможно, даже за пределами территории Украины, следует из колонки.