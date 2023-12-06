Глава МИД Германии призвала Израиль соблюдать в Газе международное право

"На Израиле лежит обязанность соблюдать международное гуманитарное право, облегчать страдания гражданского населения и защищать его в ходе этого процесса", - подчеркнула Бербок, добавив, что жертвами нынешнего конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС стало уже много палестинцев.

В то же время, заявила глава МИД ФРГ, "сохраняющаяся угроза безопасности Израиля со стороны ХАМАС не может продолжаться" и это должны признать и арабские страны.

Напомнив, что сотни тысяч человек отправились по призыву Израиля на юг сектора Газа, Бербок подчеркнула, что "поэтому они должны быть на юге в безопасности". "Израиль несет ответственность за то, чтобы у людей была возможность выбраться из опасной зоны. И это должно быть не только в теории, но и на практике", - настаивает немецкий министр.

Бербок: Обстрелы из гражданских объектов не снимают с Израиля ответственности