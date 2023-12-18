Глава МИД Германии обещает Африке поддержку ЕС в борьбе с пандемиями

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в преддверии своего визита в Руанду заверила африканские страны в готовности Германии и Евросоюза в целом поддержать их в борьбе с болезнями и пандемиями.

"Болезни не знают, что такое границы стран и континентов. Нашей солидарности тоже нельзя иметь границы", - заявила "зеленый" политик в воскресенье, 17 декабря.

Ожидается, что 18 декабря Бербок посетит столицу Руанды Кигали, где примет участие в мероприятии, на котором фармацевтическая компания из Майнца BioNTech представит свой первый завод по производству мРНК-вакцины в Африке.