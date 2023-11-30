Глава МИД ФРГ призвала Лаврова остановить войну в Украине

Во время выступления германского министра Лаврова не было в зале. Как обычно, Лавров присутствовал только, "когда говорил сам, но не для того, чтобы слушать других", отметила Бербок.

Глава МИД ФРГ убеждена, что Россия хочет уничтожить не только Украину, но и международные организации, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Мы каждый день отстаиваем наш европейский мирный порядок", - заявила она перед началом встречи в столице Северной Македонии. Россия пытается торпедировать это сотрудничество. "Но мы этого не допустим", - подчеркнула Бербок.

Лавров обвинил Запад в кризисе ОБСЕ