Глава МИД ФРГ Бербок призвала срочно укрепить ПВО Украины

"Наша помощь зиждется на твердом убеждении в том, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что мы когда-то выдохнемся, но мы выносливы. Германия вместе с многочисленными другими станами во всем мире непоколебимо, как скала, стоит на стороне Украины. Люди в Украине могут всегда рассчитывать на это. И мы со всей ясностью продемонстрируем это в июне, когда пригласим весь мир в Берлин на конференцию по восстановлению Украины. Вместе с партнерами во всем мире и крепким альянсом экономики, гражданского общества и коммун мы долгосрочно инвестируем в обеспечение будущего Украины", - подчеркнула Анналена Бербок.