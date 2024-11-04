Глава МИД ФРГ Бербок прибыла в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев. В программе визита, по предварительным данным, встречи с украинскими высшими должностными лицами, совместная пресс-конференция с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

В Киев она прибыла рано утром на специальном поезде, ее нынешний визит первоначально держался в секрете по соображениям безопасности. Это уже восьмой визит Бербок в Украину после начала полномасштабной войны, развязанной против этой страны Россией. Последний раз глава МИД ФРГ посетила Украину в мае 2024 года.

Анналена Бербок: Будем и впредь поддерживать Украину