Глава МИД Франции: в вопросе поддержки Украины "красных линий" нет

Планы Трампа не ясны, и союзники США нервничают. По словам нескольких собеседников Би-би-си, на данный момент надежда западных союзников Украине состоит в том, чтобы поставить ее в наилучшее возможное положение для переговоров. Один из советников правительства сказал мне, что для этого может потребоваться создать у Трампа преувеличенное впечатление о его дипломатических способностях: „Чтобы создать у Трампа настроение, выгодное Украине, и чтобы он выглядел как тот, кто остановил войну, а не тот, кто сдал Украину“.