Глава МИД Франции: Передадим Mirage Киеву в начале 2025 года

„Сопротивляясь захватчику с исключительным мужеством, вы не только боретесь за территориальную целостность Украины, но и держите линию фронта, которая отделяет Европу от России Владимира Путина, отделяет свободу от угнетения“, - заявил французский министр. По его словам, победа России стала бы „освящением закона сильнейшего“ и подтолкнула бы международный порядок к хаосу. Именно поэтому, убежден глава МИД Франции, необходимо „добиться прогресса в реализации „плана победы“ украинского президента Владимира Зеленского и сплотить вокруг него как можно больше стран“.