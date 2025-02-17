Глава МИД Франции отверг возвращение к G8 с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро не согласен с идеей возвращения к формату „Группы восьми“ с участием России. C такими словами политик выступил в интервью французскому каналу LTI в воскресенье, 16 февраля.

„Сегодня это невообразимо“, - заявил Барро. По его словам, „большая семерка“ объединяет „крупнейшие и наиболее развитые демократии“, а Россия ведет себя „все меньше и меньше как демократия“.

При этом, по словам Барро, нельзя исключать возможность возвращения к формату G8 с участием Москвы, если в Украине будет достигнут „справедливый и прочный мир“.

Дональд Трамп - за возвращение к G8 с Россией