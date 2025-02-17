Глава МИД Франции отверг возвращение к G8 с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро не согласен с идеей возвращения к формату „Группы восьми“ с участием России. C такими словами политик выступил в интервью французскому каналу LTI в воскресенье, 16 февраля.
„Сегодня это невообразимо“, - заявил Барро. По его словам, „большая семерка“ объединяет „крупнейшие и наиболее развитые демократии“, а Россия ведет себя „все меньше и меньше как демократия“.
При этом, по словам Барро, нельзя исключать возможность возвращения к формату G8 с участием Москвы, если в Украине будет достигнут „справедливый и прочный мир“.
Дональд Трамп - за возвращение к G8 с Россией
Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что выступает за возвращение к формату „большой восьмерки“ с участием России. Та уже состояла в G8 с 1997 по 2014 год. После аннексии Крыма объединение продолжило работу в формате „большой семерки“.
Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила против предложения Трампа. Она отметила, что „если мы все вернемся на путь мира и эта политика агрессии изменится, то это, конечно, будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных областях“.