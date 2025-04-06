Глава МИД Эстонии: Венгрия служит интересам Путина, поэтому ее надо лишить права голоса в ЕС

В интервью Цахкна также попросили прокомментировать встречу в США с министром иностранных дел Марко Рубио. Цахкна подтвердил, что Рубио, выступая от имени Дональда Трампа, пообещал продолжать союзные отношения.

Он добавил, что именно так поступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , и подчеркнул, что возможность лишить эту страну права голоса становится „все ближе и ближе“.

„Статья 7 Договора о Европейском союзе позволяет приостановить право голоса государства-члена, если оно ставит под угрозу безопасность других стран ЕС“, - сказал Цахкна.

В интервью Цахкна в очередной раз подверг действия Венгрии резкой критике, назвав ее очень слабой страной, которая играет в команде Владимира Путина, а не Европы.

„Конечно, есть желание, чтобы Европа тратила больше на оборону, но в этом нет ничего нового, - добавил он. - Такие требования выдвигались и при Обаме, и даже при Клинтоне. Разумеется, нагрузка распределяется по-разному. Трамп просто говорит об этом с брутальной откровенностью, а не дипломатично“.

Цахкна сказал, что на данном этапе невозможно предсказать, начнется ли война с Россией. „Сейчас за нашими границами большая брешь, - сказал он. - Когда я был там в 2016-2017 годах, ситуация была совершенно иной. Там было 120 000 военнослужащих, готовых к переброске в течение 48 часов. Но теперь их нет. Или, говоря точнее, они все мертвы“.