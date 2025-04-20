Глава МИД Эстонии: Блокировка санкций против РФ скажется на жителях ЕС

Венгрия в случае блокировки санкций ЕС в отношении России переложит финансовую нагрузку, связанную с поддержкой Украины, на европейских налогоплательщиков. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 20 апреля.
Отмена продления санкций против РФ приведет к снятию ограничений с замороженных в Европе российских активов на сумму 210 млрд долларов. Доходы от этих активов обеспечивают, в частности, кредит Украине на 50 млрд долларов, выданный Киеву Евросоюзом и странами „большой семерки“ (G7).
„Проблема в том, что эти активы, гарантирующие кредит, исчезнут“, - сказал Цахкна, имея в виду сценарий, при котором санкции ЕС утратят силу. „Если они (венгры - Ред.) заблокируют продление, санкции рухнут. А активы центрального банка будут возвращены России“, - заявил Цахкна. - „Мы не можем этого допустить“.
Если активы ЦБ РФ будут разморожены, ЕС и США будут обязаны выплатить по 20 млрд евро, а за оставшуюся сумму будут ответственны другие страны G7, отмечает Financial Times.
В ЕС ожидают, что Орбан займет жесткую позицию
Для продления санкций необходимо единогласное одобрение всех стран-членов ЕС. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как ожидается, займет еще более жесткую позицию в предстоящих переговорах о продлении санкций, срок действия которых истекает в конце июля текущего года.
Еврокомиссия пытается разработать резервный план на случай, если продление санкций будет заблокировано. Однако, по словам представителей ЕС, большинство вариантов сопряжены с юридическими трудностями, отмечает FT.
Эстония выступает за полную конфискацию российских активов, а не сохранение их под санкциями. Другие страны, в частности Бельгия, где заморожены 190 млрд активов РФ, сопротивляются этому шагу.
Глава МИД Эстонии также призвал ЕС продолжать переговоры с Венгрией, напомнив, что Будапешт зависит от средств Евросоюза. „Я знаю, что у них множество проблем с экономикой“, - отметил он.