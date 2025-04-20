Глава МИД Эстонии: Блокировка санкций против РФ скажется на жителях ЕС

Венгрия в случае блокировки санкций ЕС в отношении России переложит финансовую нагрузку, связанную с поддержкой Украины , на европейских налогоплательщиков. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 20 апреля.

Отмена продления санкций против РФ приведет к снятию ограничений с замороженных в Европе российских активов на сумму 210 млрд долларов. Доходы от этих активов обеспечивают, в частности, кредит Украине на 50 млрд долларов, выданный Киеву Евросоюзом и странами „большой семерки“ (G7).