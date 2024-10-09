Глава МИ-5: Россия хочет устроить хаос на улицах Британии

В том числе в начале октября в Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге здания в Лондоне, принадлежащего украинским бизнесменам. По версии прокуратуры, они действовали по заказу российской ЧВК „Вагнер“.

Глава разведки не уточнил, какие именно акции он имеет в виду, однако в последнее время власти Британии и других европейских государств сообщали о раскрытии нескольких заговоров российских спецслужб, направленных на организацию диверсий.

По словам Маккаллума, российские спецслужбы выполняют „постоянную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах“ с помощью „поджогов, саботажа и многого другого“.

После начала российского вторжения в Украину из Европы были высланы более 750 российских дипломатов, многие из которых, по данным западных правительств, были шпионами.

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которым предъявлены обвинения в организации на территории нескольких стран Европы различных диверсий по заданию российских спецслужб.

В апреле в Германии были арестованы двое мужчин, которых подозревают в планировании диверсий по поручению российской секретной службы. По мнению прокуратуры, эти люди намеревались организовать нападения на американские военные базы в Германии, где обучаются украинские военнослужащие.

Власти России как правило отвергают обвинения в организации диверсий в Британии и других странах Европы, утверждая, что Лондон пытается „разгонять антироссийскую истерию“.