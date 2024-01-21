Глава ГУР Буданов: Украине не обойтись без мобилизации

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации в стране из-за дефицита людей на фронте. "Невозможно даже представить себе, что мы сможем обойтись без мобилизации", сказал он в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 21 января.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимую нехватку личного состава, однако и у России с этим проблемы. Она теряет столько же или даже больше военнослужащих, чем способна мобилизовать. То же самое касается и ее вооружений. Россия расходует больше оружия и боеприпасов, чем способна произвести, отметил глава ГУР. "Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах", - сказал он.

Буданов не стал давать оценку текущей ситуации на фронте, перенаправив вопрос в Генеральный штаб ВСУ. Прошлогоднее контрнаступление Украины он охарактеризовал так: "Сказать, что все хорошо, неправда. Сказать, что катастрофа, тоже неправда".