Глава ГУР Буданов: Ситуация с Ил-76 непонятна до конца

Ни одна сторона "не может до конца ответить", что произошло с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, потерпевшим крушение 24 января в Белгородской области. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона в субботу, 27 января.

Россия возлагает ответственность за произошедшее на Киев, заявляя, что ВСУ сбили самолет, перевозивший украинских пленных, которые должны были принять участие в обмене. Однако, по словам Буданова, у такой позиции "есть ряд непонятных факторов". В частности, он обращает внимание на то, что Россия не показала "поля, усеянные трупами, останками".

"Если это (уничтожение Ил-76 ВСУ. - Ред.) произошло, как утверждает РФ, то почему Россия скрывала несколько дней и скрывает дальше трупы? Она же должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы - убийцы". Но нет трупов, ничего нет", - подчеркнул глава украинской спецслужбы.