Глава Европейского совета досрочно покинет саммит ЕС—КНР ради переговоров с Орбаном об Украине

В распоряжении редакции оказалось письмо, которое Орбан направил Мишелю 4 декабря.
В нем глава венгерского правительства призвал снять с повестки декабрьского саммита лидеров ЕС вопрос о начале формальных переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз. Свою позицию Орбан объяснил "очевидным отсутствием консенсуса", которое, по его мнению, "неизбежно приведет к провалу".
В четверг, 7 декабря, в Пекине начинается первый с 2019 года саммит лидеров ЕС и КНР.
Мишель, возглавляющий европейскую делегацию вместе с Урсулой фон дер Ляйен, покинет китайскую столицу после первого дня переговоров. Источники Politico объясняют такое решение, в том числе, отсутствием защищенной линии для проведения телефонного разговора с Орбаном.
Венгерский премьер последовательно выступает против формального начала переговоров с Украиной о присоединении к ЕС после того, как соответствующую рекомендацию в ноябре дала Еврокомиссия. По словам собеседника Politico, знакомого с ходом предварительных обсуждений, в то же время "26 из 27 стран все еще хотят начать переговоры о вступлении".
Также Орбан пригрозил наложить вето на выделение Киеву макрофинансовой помощи в объеме 50 млрд евро. Итоговое решение по обоим вопросам лидеры Евросоюза, как ожидается, примут на саммите в Брюсселе, запланированном на 14-15 декабря.
Мишель уже встречался с Орбаном в Будапеште на прошлой неделе в попытке "сгладить напряженность" перед грядущим саммитом ЕС. По итогам переговоров глава Европейского совета призвал к "единству Евросоюза".