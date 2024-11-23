Глава Европарламента призвала поставить Киеву ракеты TAURUS

Шольц выступает категорически против поставок TAURUS

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) давно отвергает поставку TAURUS. Он опасается, что Германия может быть непосредственно втянута в войну между Россией и Украиной. Между тем свободные демократы и „зеленые“ выступают за поставку таких ракет в Украину. Дискуссия вновь усилилась в последние дни, после того как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать для ударов вглубь России американские ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. У TAURUS дальность составляет 500 км.