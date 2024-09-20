Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром в пятницу, 20 сентября, прибыла в Киев. Как передает немецкая общественно-правовая медиакомпания MDR, фон дер Ляйен намерена обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским помощь, которую окажет Киеву Европейский Союз, чтобы обеспечить энергоснабжение страны в зимний период.

В частности, ЕС собирается выделить 60 млн евро на оплату отопления и крова для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои жилища на фоне российской агрессии. Еще 100 млн евро предназначены на ремонт энергетической инфраструктуры, разрушенной в ходе войны России против Украины.

Разрушенная РФ энергетическая инфраструктура