Глава Еврокомиссии пообещала план перевооружения Европы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала к перевооружению стран Европы и пообещала представить соответствующий план в ближайшие дни. С такими словами политик выступила в воскресенье, 2 марта, после саммита по Украине в Лондоне.

Переговоры с лидерами стран Европы она назвала „хорошей и откровенной дискуссией“. По словам фон дер Ляйен, Украине нужны „всеобъемлющие гарантии безопасности“, чтобы поддержать ее экономику и армию.