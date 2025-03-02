Глава Еврокомиссии пообещала план перевооружения Европы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала к перевооружению стран Европы и пообещала представить соответствующий план в ближайшие дни. С такими словами политик выступила в воскресенье, 2 марта, после саммита по Украине в Лондоне.
Переговоры с лидерами стран Европы она назвала „хорошей и откровенной дискуссией“. По словам фон дер Ляйен, Украине нужны „всеобъемлющие гарантии безопасности“, чтобы поддержать ее экономику и армию.
„Нам необходимо срочно перевооружить Европу, - цитируют главу ЕК агентство Reuters и газета Guardian. - После долгого периода недоинвестирования сейчас крайне важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности Европейского союза. В геостратегической среде, в которой мы живем, мы должны готовиться к худшему, и поэтому усиливать оборону“.
ЕК допускает налоговые меры
Фон дер Ляйен высказалась и о возможном изменении налоговой политики ради роста трат на оборону. „Государствам ЕС необходимо больше фискального пространства для резкого увеличения расходов на оборону“, - сказала она. По ее словам, Еврокомиссия предложит соответствующий план на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта.
На вопрос о диалоге с США фон дер Ляйен ответила: „Мы готовы вместе с вами защищать демократию и принцип верховенства права, согласно которому нельзя нападать, запугивать своего соседа и менять границы силой“.