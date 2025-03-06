Глава ЕК видит „переломный момент“ для безопасности Европы

„Это решающий момент для Европы. Европа находится перед лицом явной и непосредственной угрозы, и потому она должна быть способна защитить себя, обороняться, так же как мы должны дать Украине возможность защищать себя и бороться за установление прочного и справедливого мира“, - подчеркнула председатель Еврокомиссии. В связи с этим она представила главам государств и правительств стран ЕС план перевооружения, который, по ее словам, позволит мобилизовать до 800 млрд евро.
Фон дер Ляйен предложила „новый механизм финансирования ЕС“ для поддержки стран-членов в сфере перевооружения. Этот инструмент должен включать кредиты на сумму 150 млрд евро, которые будут гарантированы бюджетом ЕС. Она также выступила за временное ослабление европейских бюджетных правил на четыре года.
„Адаптация регуляторной системы“
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) предложил пойти еще дальше. Он высказался за „долгосрочную адаптацию регуляторной системы“, чтобы страны имели „пространство для долгосрочных инвестиций в оборону и безопасность“. Его позицию поддержали, в частности, страны Балтии, но „бережливые“ государства, такие как Нидерланды и Швеция, отнеслись к этой идее скептически. Дипломаты предупредили, что чрезмерное смягчение правил может привести к новому финансовому кризису.
Германская инициатива отражает тенденции не только на уровне ЕС, но и внутри самой ФРГ. Возможные партнеры по будущей правящей коалиции - блок христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократы уже договорились о том, чтобы в значительной степени вывести оборонные расходы из-под действия бюджетных правил.
„Перевооружение Европы - давно назревший шаг“
Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала перевооружение Европы давно назревшим шагом. После многолетних безрезультатных дискуссий „черт возьми, уже пора“, - заявила христианская демократка с Мальты, которая в начале саммита ЕС встретилась с лидерами Евросоюза.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, чья страна в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, заявил, что Европа должна „противостоять гонке вооружений, инициированной Россией, и выиграть ее“. Он поддержал намерение президента Франции Эмманюэля Макрона задействовать силы ядерного сдерживания его страны для защиты европейских партнеров. „Одним из наших приоритетов должно быть координирование всех наших военных возможностей в Европе и создание по-настоящему единой, хорошо скоординированной военной силы“, - подчеркнул Туск.
Зеленский благодарен Евросоюзу за поддержку
Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала решение бывшего президента США Дональда Трампа заморозить военную помощь Киеву. Она назвала это „опасной игрой с будущим Украины“.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский выразил Евросоюзу благодарность за решительную поддержку, которую ЕС оказывает его стране с самого начала войны. „Вы послали мощный сигнал украинскому народу, украинским воинам, гражданскому населению, всем нашим семьям. „Мы очень благодарны за то, что мы не одни. Это не просто слова. Мы это чувствуем“, - сказал Зеленский перед началом саммита в Брюсселе.