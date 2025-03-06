Глава ЕК видит „переломный момент“ для безопасности Европы

„Это решающий момент для Европы. Европа находится перед лицом явной и непосредственной угрозы, и потому она должна быть способна защитить себя, обороняться, так же как мы должны дать Украине возможность защищать себя и бороться за установление прочного и справедливого мира“, - подчеркнула председатель Еврокомиссии. В связи с этим она представила главам государств и правительств стран ЕС план перевооружения, который, по ее словам, позволит мобилизовать до 800 млрд евро.