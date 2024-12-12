Глава дипломатии ЕС встретилась с Тихановской

Консультативная группа обсудила политическую ситуацию в Беларуси, в том числе растущие репрессии и ухудшение ситуации с правами человека, соучастие белорусского режима в агрессивной войне России против Украины, а также использование миграции для подрывной деятельности на внешних границах ЕС. Участники встречи не обошли стороной растущую зависимость Беларуси от РФ, что еще больше подрывает суверенитет страны.