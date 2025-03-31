Глава дипломатии ЕС призвала США усилить давление на Путина

Помимо Каи Каллас, в консультациях в Мадриде приняли участие главы министерств иностранных дел Польши, Франции и Испании, а также еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс . По итогам встречи было запланировано принятие совместного заявления, в котором будут затронуты текущие усилия президента США Трампа по прекращению огня в Украине, пишет dpa. В свою очередь, Кубилюс призвал к немедленной реализации стратегии европейского перевооружения, недавно представленной Еврокомиссией , отметив, что „простое зачитывание“ принятого заявления Путину никак его не остановит.

Кубилюс: В развитии ВПК Евросоюзу следует брать пример с Украины

„Мы, европейцы, должны брать на себя намного больше ответственности за нашу обороноспособность. Нас в Европе - 450 миллионов человек, и мы умоляем 340 миллионов американцев защитить нас от 140 миллионов россиян, которые за три с лишним года войны не смогли одолеть 38 миллионов украинцев. Надо понять, что мы способны сами намного эффективнее организовать нашу оборону“, - заявил комиссар ЕС по обороне на международной конференции в Берлине „Украина и мы. Что дальше?“, организованной 21 марта берлинским „Центром либеральной современности“ (Zentrum Liberale Moderne, LibMod).