Глава дипломатии ЕС призвала США усилить давление на Путина

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала администрацию американского президента Дональда Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы добиться завершения развязанной РФ агрессивной войны против Украины. „Я думаю, что перед Соединенными Штатами также стоит задача оказать большее давление на Россию“, - заявила Каллас в понедельник, 31 марта, на встрече с министрами иностранных дел европейских стран в Мадриде, передает агентство dpa.
По мнению главы европейской дипломатии, Москва, прежде всего, должна согласиться на прекращение огня и „сделать шаг вперед“. „Это может заключаться, например, в возвращении депортированных украинских детей и освобождении военнопленных“, - добавила она.
Помимо Каи Каллас, в консультациях в Мадриде приняли участие главы министерств иностранных дел Польши, Франции и Испании, а также еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По итогам встречи было запланировано принятие совместного заявления, в котором будут затронуты текущие усилия президента США Трампа по прекращению огня в Украине, пишет dpa. В свою очередь, Кубилюс призвал к немедленной реализации стратегии европейского перевооружения, недавно представленной Еврокомиссией, отметив, что „простое зачитывание“ принятого заявления Путину никак его не остановит.
Кубилюс: В развитии ВПК Евросоюзу следует брать пример с Украины
„Мы, европейцы, должны брать на себя намного больше ответственности за нашу обороноспособность. Нас в Европе - 450 миллионов человек, и мы умоляем 340 миллионов американцев защитить нас от 140 миллионов россиян, которые за три с лишним года войны не смогли одолеть 38 миллионов украинцев. Надо понять, что мы способны сами намного эффективнее организовать нашу оборону“, - заявил комиссар ЕС по обороне на международной конференции в Берлине „Украина и мы. Что дальше?“, организованной 21 марта берлинским „Центром либеральной современности“ (Zentrum Liberale Moderne, LibMod).
В развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) Евросоюзу следует брать пример с Украины, добавил Кубилюс. По его мнению, сегодня ЕС имеет большой дефицит вооружений, а Украина станет опорой системы европейской безопасности: „Нам не хватает тысяч танков, бронемашин, артиллерийских установок, инновационных боевых средств. Нужны самолеты стратегической авиации, самолеты-заправщики, необходим щит противовоздушной и противоракетной обороны, а также укрепление северо-восточных рубежей. Приоритетом остается и наращивание военной помощи Украине“.
По данным Кубилюса, РФ тратит на военные цели 9 процентов ВВП, а страны ЕС - в среднем менее 2 процентов. „В текущем году военный бюджет РФ будет больше, чем расходы на оборону всех стран ЕС вместе взятых. Если Европа хочет избежать войны, ей следует к войне подготовиться“, - резюмировал он.