Глава дипломатии ЕС не исключила санкции против Грузии

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключила введение санкций против Грузии на фоне протестов в стране из-за отказа правящей партии от евроинтеграции. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает агентство dpa.

Каллас подчеркнула, что насилие против мирных демонстрантов недопустимо, и правительство Грузии должно уважать волю грузинского народа и Конституцию страны. Возможные последствия для Грузии со стороны ЕС будут обсуждаться вместе со странами-членами, объяснила Каллас в кулуарах своего визита в Киев. В качестве возможных мер она назвала санкции, а также ограничения на выдачу виз, передает dpa.