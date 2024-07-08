Глава Бундесвера видит реальную угрозу НАТО со стороны РФ с 2029

Главнокомандующий вооружёнными силами ФРГ Карстен Бройер заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что ожидает повышения оборонных расходов в ближайшие годы. По его словам, Россия может „около 2029 года повернуться против стран НАТО, поэтому так важно сдерживание“.
Бройер подчеркнул: „Россия сейчас выстраивает потенциал, который намного превышает тот, который нужен ей для войны против Украины. Российские вооружённые силы планируют повышение количества солдат до полутора миллионов, это больше, чем во всём Евросоюзе“. Кроме того, Россия, по словам германского военачальника, производит около 1000–1500 танков в год. „Если мы посмотрим на пять самых крупных армий НАТО в Европе, то мы увидим, что в их распоряжении находится половина танков, которые Россия выпускает за год. Мы должны быть подготовленными“, – предупредил главнокомандующий.
Перед саммитом НАТО в Вашингтоне Бройер подчеркнул важность „надёжного растущего оборонного бюджета, чтобы иметь возможность обучения, тренировки и плановых гарантий для необходимых инвестиций“. По его словам, выделенные после начала полномасштабной войны в Украине дополнительные сто миллиардов евро будут израсходованы до конца текущего года после заключения договоров с оборонными предприятиями. Однако после покупки новых систем вооружения вырастут издержки для их поддержания. „Зачем нам новое оружие, если солдаты не смогут его использовать?“, – задал риторический вопрос глава Бундесвера.
В принятом бюджетном плане на 2025 год изначально были запланированы 52 миллиарда евро оборонных расходов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус затребовал повышения на шесть миллиардов. Социал-демократический политик подверг жесткой критике решение повысить бюджет лишь на 1,2 миллиарда евро, указав на военные угрозы со стороны России и ответственность Германии перед Европой и миром. По его словам, министерство обороны не сможет проводить реформы с необходимой быстротой, которую требует существующая обстановка и заявленная „перемена курса“.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что с 2028 года после полного освоения выделенных ста миллиардов оборонный бюджет Германии вырастет до 80 миллиардов евро.