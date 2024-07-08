Глава Бундесвера видит реальную угрозу НАТО со стороны РФ с 2029

Бройер подчеркнул: „Россия сейчас выстраивает потенциал, который намного превышает тот, который нужен ей для войны против Украины. Российские вооружённые силы планируют повышение количества солдат до полутора миллионов, это больше, чем во всём Евросоюзе“. Кроме того, Россия, по словам германского военачальника, производит около 1000–1500 танков в год. „Если мы посмотрим на пять самых крупных армий НАТО в Европе, то мы увидим, что в их распоряжении находится половина танков, которые Россия выпускает за год. Мы должны быть подготовленными“, – предупредил главнокомандующий.