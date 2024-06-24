Глава бундесрата ФРГ в Киеве: Украина должна выиграть войну

На фоне агрессии РФ против Украины Мануэла Швезиг подвергалась масштабной критике, в том числе в Украине, за приверженность строительству газопровода „Северный поток - 2“, по которому планировалось поставлять российский газ в Германию. После начала полномасштабного российского вторжения она дистанцировалась от участия в этом проекте и назвала его ошибкой. Она заявляла, что 2022 год стал поворотным, в том числе лично для нее. Власти Мекленбурга - Передней Померании заключили партнерский договор с Черниговской областью и поддерживают ее в рамках различных проектов.