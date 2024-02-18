Гибель Навального накануне MSC в Мюнхене - не случайность

Как заявила глава грузинского государства в беседе с информагентством dpa, для России типично желание показать, что "она делает, что хочет, и там, где хочет". "И таково, как я думаю, было послание участникам конференции в Мюнхене".

Между тем Жанна Немцова - дочь российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, - также на полях MSC заявила, что "последствием гибели Навального в тюрьме должна быть военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины".

Вдова Литвиненко призывает привлечь РФ к ответственности за смерть Навального

Накануне, 17 февраля, такое же мнение выразила вдова экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина, которая потребовала от международного сообщества привлечь власти РФ к ответственности за произошедшее с Алексеем Навальным. В интервью агентству AFP Марина Литвиненко напомнила, что президент США Джо Байден обещал "разрушительные последствия" в случае смерти Алексея Навального в тюрьме.