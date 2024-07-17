Германия выделяет 10 млн евро на восстановление „Охматдета“

Германия выделяет Украине 10 миллионов евро на восстановление киевской больницы „Охматдет“, частично разрушенной в результате российской атаки 8 июля. „Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше не существует“, - заявила министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульц в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в среду, 17 июля.