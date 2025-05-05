Германия в шаге от нового правительства: подписали коалиционный договор

„Мы рассматриваем результаты выборов как мандат на всеобъемлющее обновление нашей страны… Как партии политического центра, мы считаем себя совместно ответственными (за достижение этого. - Ред.)“, - подчеркивается в документе.
„Ответственность за Германию“
На 144 страницах договора под названием „Ответственность за Германию“ ХДС/ХСС и СДПГ зафиксировали, чего хотят добиться в коалиционном формате.
Как следует из соглашения, контроль на всех границах ФРГ сохраняется. Соискателей убежища - при наличии условий к этому - будут возвращать обратно в страны происхождения. При этом политики достигли компромисса, что это будет делаться „в координации с… европейскими соседями“. На этом настаивала СДПГ.
Федеральные программы приема соискателей убежища, к примеру, из Афганистана, должны быть прекращены - „насколько это возможно“. На два года приостанавливается воссоединение семей для „бенефициаров дополнительной защиты“ - лиц, которым не предоставлено убежище, но разрешено остаться в стране по другим причинам. Ускоренная натурализация особенно хорошо интегрировавшихся иммигрантов всего через три года, введенная „светофорной коалицией“, будет отменена, напомнило агентство AFP.
„Турбоамортизация“ для компаний
Чтобы облегчить нагрузку на компании, с этого года вводится так называемая „турбоамортизация“. Компании смогут списывать 30 процентов стоимости приобретения новых производственных средств за счет налога каждый год в течение трех лет. Корпоративный налог на прибыль будет снижен „в пять этапов по одному процентному пункту“ – начиная с 2028 года. При этом изначально ХДС/ХСС хотели, чтобы старт процессу был дан в 2026 году.
ХДС/ХСС и СДПГ планируют снизить налог на электроэнергию - „до европейского минимума“ - и уменьшить плату за пользование сетями электропередачи. Цель - снизить нагрузку на компании и потребителей „по меньшей мере на пять центов“ за киловатт-час. Кроме того, предполагается ввести промышленную цену на электроэнергию для энергоемких предприятий.
Снижение подоходного налога
Как следует из соглашения, коалиция также хочет снизить подоходный налог для малых и средних предпринимателей. Как ожидается, это произойдет к середине законодательного периода.
С 2026 года будет увеличена налоговая льгота за использование собственного автомобиля для поездок на работу и с работы. Ее нарастят до 38 евроцентов, начиная с первого километра.
Фермеры также получат поддержку: будет полностью восстановлена компенсация на расход дизельного топлива в сельскохозяйственных нуждах.
Доплаты за сверхурочную работу должны быть освобождены от налогов. Крое того, предусмотрены налоговые льготы за увеличение продолжительности рабочего дня при неполной занятости. Зарплата лиц, достигших пенсионного возраста и желающих продолжать работать, не будет облагаться налогом до порога в 2 000 евро.
До 2031 года уровень стандартной пенсии по отношению к средней зарплате в стране будет сохраняться на отметке в 48 процентов.
Повышение привлекательности военной службы
Заморозка повышения арендной платы должна быть продлена на четыре года. Как ожидается, к 2026 году группа экспертов разработает соответствующую реформу на последующий период.
В связи с нехваткой кадров в составе бундесвера ХДС/ХСС и СДПГ планируют повысить привлекательность военной службы. Речь идет о службе на добровольной основе. Изначально же ХДС/ХСС призывали вернуться к воинской обязанности.
Специальная комиссия проанализирует ситуацию с пандемией коронавируса. Цель - „извлечь уроки для будущих пандемий“, говорится в договоре.
Мерца изберут канцлером 6 мая
Подписание документа завершает процесс образования правящей коалиции во главе с вероятным будущим канцлером Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).
Ранее партии определили своих кандидатов на ведущие посты в новом правительстве ФРГ. Среди новшеств - создание нового министерства „цифровизации и модернизации государства“. Средний возраст членов кабмина вырос с 50,4 до 53,1 года. В правительство войдут десять мужчин и восемь женщин.
В бундестаге 6 мая пройдет избрание Мерца новым канцлером ФРГ. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства. Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) станет вице-канцлером ФРГ.