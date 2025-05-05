Германия в шаге от нового правительства: подписали коалиционный договор

„Мы рассматриваем результаты выборов как мандат на всеобъемлющее обновление нашей страны… Как партии политического центра, мы считаем себя совместно ответственными (за достижение этого. - Ред.)“, - подчеркивается в документе.

„Ответственность за Германию“

На 144 страницах договора под названием „Ответственность за Германию“ ХДС/ХСС и СДПГ зафиксировали, чего хотят добиться в коалиционном формате.

Как следует из соглашения, контроль на всех границах ФРГ сохраняется. Соискателей убежища - при наличии условий к этому - будут возвращать обратно в страны происхождения. При этом политики достигли компромисса, что это будет делаться „в координации с… европейскими соседями“. На этом настаивала СДПГ.