Германия ужесточает пограничный контроль: Что изменится для путешественников?

СМИ со ссылкой на власти Германии сообщают, что меньше чем с октября прошлого года на юго-восточных КПП „развернули“ не менее чем 30 тысяч иностранцев без документов или с поддельными бумагами (но подчеркивается, что далеко не все эти люди были нелегальными мигрантами). За тот же период немецкая полиция выявила 52 тысячи случаев нелегального пересечения границы.