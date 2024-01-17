Германия увеличит почти вдвое военную помощь Украине

Лидеры Германии и США в разговоре "отметили необходимость дальнейшей финансовой, военной и гуманитарной поддержки Украины" в то время, как она продолжает обороняться от агрессии РФ, рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Шольц и Байден также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, где Израиль продолжает военную операцию против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, а Иран нанес удары ракетами и дронами по объектам в Ираке, Сирии и Пакистане.

ФРГ уже предоставила Украине военную помощь на 6 млрд евро

США и Германия лидируют по объемам помощи, оказанной Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения. Берлин с 24 февраля 2022 года предоставил Киеву военную помощь уже примерно на 6 млрд евро. В том числе, Германия поставила Украине танки Leopard, установки ПВО IRIS-T и ракеты к ним. Сейчас в ФРГ также обсуждается предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.