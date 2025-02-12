Германия продлила пограничный контроль на шесть месяцев

Правительство Германии продлило еще на шесть месяцев - до 15 сентября - срок действия расширенного пограничного контроля на всех сухопутных границах Германии. „Благодаря пограничному контролю мы эффективно сдерживаем нелегальную миграцию, и это подтверждают цифры“, - заявил в среду, 12 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

В свою очередь министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) подчеркнула, что таким образом власти ФРГ пресекают действия „контрабандистов, жестоким образом превращающих людей в товар и переправляющих их через границы“.

Контроль на всех наземных границах