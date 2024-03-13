Германия приводит в готовность все свои ракеты TAURUS

Правительство Германии приняло решение модернизировать и вернуть в строй все дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны (бундесвера). Об этом пишет сайт газеты Die Welt, добавляя, что во вторник, 12 марта, Минобороны ФРГ проинформировало о соответствующих планах в ходе секретной части экстренного заседания профильный комитет бундестага.
По сведениям издания, в арсенале вооруженных сил Германии насчитывается около 600 TAURUS производства компании MBDA, точное число засекречено. Однако на настоящий момент только половина из них считается работоспособной после технического усовершенствования, проведенного в 2018 году, а у остальных истек срок сертификации.
Неисправные ракеты отправят на капитальный ремонт
Теперь все ракеты должны пройти полную проверку, а те, у которых истек срок сертификации - отправлены на капитальный ремонт.
Как подчеркивает Die Welt, решение о введении в строй всех TAURUS открывает перед правительством в Берлине новые возможности: оно сможет передать Украине больше крылатых ракет, не подвергая опасности национальную оборону. Более вероятным представляется и так называемый круговой обмен с союзниками. Согласно этому варианту, который поддержала министр иностранных дел Анналена Бербок, Германия может передать ракеты TAURUS Великобритании, а та, в свою очередь, поставит Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.
Министерство обороны отказалось предоставить комментарии по этому вопросу по запросу Die Welt.
В бундестаге 14 марта пройдет новое голосование по вопросу о поставках крылатых ракет TAURUS Украине.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отвергает идею поставки ракет TAURUS Киеву, обосновывая это тем, что, если "неверно применить" TAURUS, ракета может "поразить цель где-нибудь в Москве".