Германия приводит в готовность все свои ракеты TAURUS

Правительство Германии приняло решение модернизировать и вернуть в строй все дальнобойные крылатые ракеты TAURUS, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны (бундесвера). Об этом пишет сайт газеты Die Welt, добавляя, что во вторник, 12 марта, Минобороны ФРГ проинформировало о соответствующих планах в ходе секретной части экстренного заседания профильный комитет бундестага.

По сведениям издания, в арсенале вооруженных сил Германии насчитывается около 600 TAURUS производства компании MBDA, точное число засекречено. Однако на настоящий момент только половина из них считается работоспособной после технического усовершенствования, проведенного в 2018 году, а у остальных истек срок сертификации.

Неисправные ракеты отправят на капитальный ремонт

Теперь все ракеты должны пройти полную проверку, а те, у которых истек срок сертификации - отправлены на капитальный ремонт.