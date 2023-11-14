Германия предоставит Украине помощь на 8 млрд евро

Германия предоставит Украине новую помощь в размере не менее 8 млрд евро, подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Именно о такой сумме идет речь, заявил он во вторник, 14 ноября, на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе и выразил надежду, что данный план будет реализован. Окончательное решение должен принять бундестаг. "Я очень надеюсь, что это получится", - добавил немецкий министр.

Писториус признал, что предоставление нового многомиллиардного пакета помощи Украине будет реализовать непросто. Однако принятие данного решения было бы "сильным сигналом" о продолжении поддержки Украины, уже более полутора лет обороняющейся от полномасштабного российского вторжения, добавил он.