Германия предоставит Украине помощь на 8 млрд евро

Германия предоставит Украине новую помощь в размере не менее 8 млрд евро, подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Именно о такой сумме идет речь, заявил он во вторник, 14 ноября, на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе и выразил надежду, что данный план будет реализован. Окончательное решение должен принять бундестаг. "Я очень надеюсь, что это получится", - добавил немецкий министр.
Писториус признал, что предоставление нового многомиллиардного пакета помощи Украине будет реализовать непросто. Однако принятие данного решения было бы "сильным сигналом" о продолжении поддержки Украины, уже более полутора лет обороняющейся от полномасштабного российского вторжения, добавил он.
Тем самым в правительстве ФРГ подтвердили появившееся 12 ноября сообщение газеты Bild am Sonntag о 8-миллиардном плане Берлина для Украины. Bloomberg сообщил об удвоении немецкой военной помощи Украине. Данную информацию власти до сих пор не комментировали, ссылаясь на продолжающуюся парламентскую процедуру. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbok) лишь подтвердила план значительного увеличения помощи Киеву.