Германия пообещала Украине военную помощь на 1,3 млрд евро

 
ELTA
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Borisas Pistorius
Borisas Pistorius
ФОТО: dpa / Scanpix

Германия пообещала Украине еще один пакет военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве во вторник.

В пакет входят, среди прочего, четыре дополнительных ЗРК T-SLM IRIS, а также артиллерийские боеприпасы. Писториус также пообещал Украине 20 тысяч 155-миллилитровых артиллерийских снарядов.

Эта третья партия комплексов IRIS-Т, которые Германия передает Украине с начала полномасштабной войны. Три системы из первой партии уже поставлены, а четвертая должна поступить этой зимой. Второй транш из четырех систем планируется поставить в 2024 году, а обещанный третий транш — в 2025 году.

Б. Писториус прибыл в Киев во вторник утром.
Важнейшими вопросами визита являются военная подготовка и военная помощь Украине.
Министр пообещал Украине "солидарность и тесные связи".

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