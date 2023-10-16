Германия почти не предоставляет убежище уклонистам из РФ

До конца августа 2023 года были приняты решения по 904 ходатайствам российских уклонистов. Из них 836 отклонены по формальным причинам, в том числе со ссылкой на применение правил Дублинского соглашения либо на отзыв прошения об убежище. С января по август текущего года немецкие ведомства получили в общей сложности 2337 прошений об убежище, поданных российскими мужчинами призывного возраста. В 2022 году этот показатель составлял 1150.
По этим данным, в прошлом году в Германии 81 россиянин в возрасте 18-45 лет получил по причине отказа от воинской службы в РФ либо убежище либо альтернативную возможность законного пребывания в ФРГ. Еще 361 прошение было отклонено по формальным причинам.
В ответе МВД Германии отмечается, что в процессе принятия решений по ходатайствам об убежище российских уклонистов отсутствуют автоматические алгоритмы и каждый случай рассматривается индивидуально.
Левая партия раскритиковала такую практику и указала на очевидное ужесточение принятия решений по ходатайствам россиян. Оппозиционные депутаты призвали власти ФРГ более масштабно предоставлять убежище российским отказникам от военной службы и усилить защиту российских уклонистов.
Дублинское соглашение обязывает мигрантов подавать ходатайства об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу Евросоюза. Для соблюдения этой нормы власти стран ЕС вправе высылать беженцев в другие государства ЕС. Такой регламент принят, чтобы исключить подачу ходатайств об убежище одновременно в нескольких странах.