Германия почти не предоставляет убежище уклонистам из РФ

До конца августа 2023 года были приняты решения по 904 ходатайствам российских уклонистов. Из них 836 отклонены по формальным причинам, в том числе со ссылкой на применение правил Дублинского соглашения либо на отзыв прошения об убежище. С января по август текущего года немецкие ведомства получили в общей сложности 2337 прошений об убежище, поданных российскими мужчинами призывного возраста. В 2022 году этот показатель составлял 1150.

По этим данным, в прошлом году в Германии 81 россиянин в возрасте 18-45 лет получил по причине отказа от воинской службы в РФ либо убежище либо альтернативную возможность законного пребывания в ФРГ. Еще 361 прошение было отклонено по формальным причинам.

В ответе МВД Германии отмечается, что в процессе принятия решений по ходатайствам об убежище российских уклонистов отсутствуют автоматические алгоритмы и каждый случай рассматривается индивидуально.