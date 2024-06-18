Германия перевыполнит норму НАТО по расходам на оборону

Соперник Байдена на предстоящих президентских выборах в США - экс-президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании, многократно призывал союзников к увеличению расходов на оборону. В феврале он пригрозил, что в случае нападения со стороны России США не придут на помощь тем союзникам, которые недостаточно тратят на военные нужды. Трамп сказал, что он будет наоборот поощрять Россию делать с такими союзниками все, что она пожелает.