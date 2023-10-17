Германия обещает поддерживать Украину и Молдову несмотря на обострение на Ближнем Востоке

 
Украинская правда
Annalena Baerbock
Annalena Baerbock
ФОТО: EPA - ELTA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Украине и Молдове дальнейшую поддержку в борьбе с Россией, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.

"В эти дни, когда ситуация на Ближнем Востоке держит нас в напряжении, для меня важно подчеркнуть: мы продолжаем стоять плечом к плечу с Украиной и с Молдовой", сказала Бербок.

Бербок добавила, что Германия будет поддерживать Молдову в энергетических и экономических вопросах, а также в реформах на пути к вступлению в ЕС и выделит на эти цели 95 миллионов евро в следующем году.

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны США.

Министр финансов США Джанет Йеллен также заверила, что поддержка Украины остается "приоритетом" для Вашингтона на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

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