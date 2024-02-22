Германия настаивает на быстрых поставках оружия Украине

Правительство Германии усиливает критику в отношении ситуации с продолжением военной помощи Украине, о котором члены ЕС не могут договориться уже несколько месяцев, сообщает dpa в четверг, 22 февраля. "Решающее значение для этой страны имеет быстрая поставка военных товаров без лишних бюрократических процедур", - заявил агентству представитель Германии в Евросоюзе Михаэль Клаус (Michael Clauß) после очередных переговоров в Брюсселе о выделении новых средств на вооружения и военную технику для Украины.

По его словам, особенно эффективно и быстро работает поддержка со стороны отдельных стран, поэтому ее тоже следует рассматривать как вклад в так называемый Европейский фонд мира. Тем самым немецкий дипломат ответил на критику со стороны партнеров по ЕС, обвинивших Берлин в блокировании усилий по увеличению военной помощи Украине.